Grupo Itapissuma tem até 30 de setembro para reabrir fábrica em Fronteiras

Warton Lacerda, que já trabalhou como chefe de segurança e logística da fábrica de cimento da Nassau no Piauí, pediu ao governador Wellington Dias que intervenha no processo de reabertura da unidade Itapissuma S/A, na Fazenda Monte Alvão, no município Fronteiras.

A solicitação aconteceu durante audiência com o governador, realizada no Palácio do Karnak, na quinta-feira (14).

A unidade de Itapissuma, que faz parte do grupo empresarial João Santos, suspendeu suas atividades em Fronteiras no início do mês de março, deixando centenas de famílias sem trabalho. A decisão provocou impacto desastroso na economia do município. Entre empregos diretos e indiretos, são cerca de mil postos a menos.

“Acompanhei o processo de estruturação da Cimento Nassau em Fronteiras. Inclusive, por lá trabalhei quase quatro anos, onde fui chefe de um dos setores da empresa. Tenho muitos amigos por lá e faço ideia do baque na economia provocado pela suspensão das atividades. Na verdade, o empreendimento tem grande importância para todo o estado do Piauí”, comenta Lacerda.

Segundo Warton, Wellington Dias demonstrou preocupação com o problema, e deu prazo ao grupo pernambucano para que até o dia 30 de setembro retome suas atividades.

“O governador se mostrou bastante sensível com o povo de Fronteiras. Desta forma, determinou prazo para que o grupo apresente uma solução ao problema; do contrário, medidas deverão ser tomadas para viabilizar a entrada de outros grandes grupos deste segmento em nosso estado. Na verdade, são gigantes do cimento que já demonstraram interesse pelo Piauí”, ressaltou.

