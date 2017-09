Hacker invade sistema da Uninovafapi e rouba dados de 30 mil pessoas

O site e o sistema virtual do Centro Universitário Uninovafapi foi invadido por hacker nesta quarta-feira (20). O invasor deu prazo de 72h para que a administração pague 1.7 bitcoin (moeda virtual), cerca de R$ 20.800,00. O site principal da instituição está fora do ar devido à invasão e a mensagem do hacker aparece para…