Hilux e Gol colidem frontalmente na BR 407 em Jaicós

Um grave acidente automobilístico ocorrido por volta das 11h desta terça-feira (7), na BR 407, perímetro do município de Jaicós, por pouco não acabou em tragédia. Uma camionete modelo Toyota Hilux e um carro modelo Volkswagen Gol colidiram frontalmente.

Segundo informações de populares que testemunharam o acidente, o carro modelo Gol em direção ao povoado Várzea Queimada, zona rural de Jaicós, e ao invadir a contramão para acessar a estrada do povoado, foi colhido pela camionete que seguia de Paulistana em direção a Picos.

A colisão foi violenta e os dois veículos ficaram danificados. O motorista do veículo Gol sofreu ferimentos leves, não identificado, foi socorrido e levado para o Hospital Florisa Silva, em Jaicós, onde foi medicado e liberado. Segundo informações, ele seria representante comercial.

Na camionete estavam servidores da Federação dos Trabalhadores no Comercio e Serviços no Estado do Piauí, que retornavam da cidade de Paulistana rumo a Picos. Estes não tiveram nada.

O local onde aconteceu o acidente é considerado perigoso. O acesso à estrada que leva ao povoado Várzea Queimada fica situado no alto de uma ladeira, o que impossibilita a visibilidade de quem trafega no sentido Patos Jaicós.

