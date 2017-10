Hipolitano é medalhista no Campeonato Piauiense de Karatê Interestilos em Picos

O karateca da cidade de Monsenhor Hipólito, Ruan Kennedy de Sousa, conquistou medalhas no Campeonato Piauiense de Karatê Interestilos, realizado no último domingo (22). A competição foi realizada na quadra da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Picos.

Ruan Kennedy conquistou medalha de ouro na categoria Luta e medalha de prata na categoria Kata.

A competição foi promovida pela Liga Estadual de Karatê Interestilos, sob a supervisão da Confederação Brasileira Karatê. Dezenas de atletas participaram do evento.

O professor Honorato, da Academia Sonhart, afirmou que apesar de pouco tempo de treinamento Ruan apresentou um bom desempenho na competição. “O hipolitano está de parabéns por está se dedicando ao treinamento, há apenas 5 meses na academia SONHART e já ter feito uma grande conquista, trazendo o título de primeiro lugar na luta corpo a corpo e em segundo lugar no KATA”, comemorou.

A proprietária da Academia Sonhart, Leilani Luz, agradeceu pela vitória dos alunos. “Só temos que agradecer a Deus e ao pais por esses alunos estar num nível bem elevado. Agora é continuar com os treinamentos e se preparar para as próximas competições juntamente com os demais alunos”, pontuou.

Ruan Kennedy de Sousa é filho de Samuel Manoel de Sousa e Leide Keully de Oliveira Sousa e representou a sua cidade Monsenhor Hipólito e a academia Sonhart.