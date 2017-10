Hipolitanos discutem sobre prevenção ao suicídio durante mobilização do ‘Setembro Amarelo’

A Prefeitura de Monsenhor Hipólito através da Secretaria Municipal de Saúde promoveu na tarde desta quarta-feira, 27 de setembro, uma Mesa Redonda com a presença de profissionais da área da saúde onde foram discutidos assuntos relacionados à prevenção ao suicídio. Autoridades municipais e a população em geral estiveram também presentes.

Logo após o credenciamento teve o início os trabalhos da Mesa-Redonda com a apresentação da Campanha Setembro Amarelo conduzido pelo assistente social, Luan Bezerra. Em seguida aconteceram as palestras, apresentações de vídeos relatando a importância da vida e o momento em que o público teve oportunidade de fazer perguntas e tirar suas dúvidas em torno do assunto.

“Foi um encontro participativo e muito proveitoso. Durante todo este mês realizamos ações nas escolas e nas UBS’s trabalhando a temática da Campanha Setembro Amarelo. Hoje o suicídio é a terceira causa de morte entre os homens e a oitava entre as mulheres, então podemos considerar um problema muito grave que está assolando toda nossa sociedade e, com isso, precisamos desenvolver mecanismos de prevenção contra este mal”, destacou Joyce Pinheiro, secretária municipal de saúde.

O tema central abordado no encontro foi “Prevenção ao Suicídio: acolher é cuidar”. O pediatra José Virgílio abriu o ciclo de palestra ao falar sobre O Acolhimento à Saúde Mental e ao Suicídio na Atenção Básica. Em seguida a médica psiquiatra Gioconda Cronemberguer explanou sobre a Prevenção ao Suicídio. “Falei sobre os fatores de risco e de proteção, questões relacionadas de como podemos ajudar, o que se deve fazer e o que não se deve fazer com uma pessoa que está em risco de suicídio, enfim, falei sobre a prevenção ao suicídio”, disse a psiquiatra.

Quem também deu sua contribuição foi a jovem Ana Carolina (Karol), que explanou sobre um problema que teve no passado relacionado ao assunto discutido e como superou. “A saída para quem pensa no suicídio é pedir ajuda, é perder o medo e aceitar a situação. Para as demais pessoas a maior prevenção é ouvir o próximo, é acolher, é você ser humano e dar total atenção para a pessoa que está ao seu lado e por algum motivo está sofrendo. Confesso que hoje pra mim foi uma terapia ser ouvida, foi muito bom ser enxergada de outra forma, sem “rótulos” que muitas vezes a sociedade lhe coloca”, disse.

O ciclo de palestra foi encerrado com o psicólogo clínico e social, Francisco Anderson, que explanou sobre a “Terapia cognitivo-comportamental e suicídio”. O encontro foi encerado com um coffe break que contou com a participação musical da cantora Jhennifer Emanuelly.

Para o prefeito, médico Zenon Bezerra, o encontro foi bastante oportuno, haja vista o crescimento de casos de suicídio no país. De acordo com o gestor a administração municipal está atenta no sentido de desenvolver políticas públicas que vão de encontro com a prevenção deste grande mal, que é o suicídio.

Já a vice-prefeita, Josefina Policarpo, lembrou que o sentido do evento foi o de levar informações sobre a problemática do suicídio e que a atual gestão está trabalhando no sentido de acolher a todos os hipolitanos que por ventura venham precisar de acolhimento.

Presente no encontro o coordenador estadual do DNOCS, Djalma Policarpo, que é filho de Monsenhor Hipólito, destacou positivamente a mobilização em torno da campanha Setembro Amarelo. “Muito boa a inciativa da Prefeitura e da Secretaria de Saúde que tem se preocupado com esta situação. Parabenizo a atual gestão que vem desenvolvendo aqui em Monsenhor Hipólito todas as campanhas de prevenção existentes no país”, finalizou.

Fonte: Folha Atual: Edson Costa

Álbum de Fotos: