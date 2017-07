Hoje (01) tem grande festa com Alvino Luz e Fernando Leal no Clube do Maçom no bairro Paraibinha em Picos

A Loja Maçônica Sabedoria e Luz Nº 7 de Picos realizará na noite deste sábado (01) de julho o 1º Arraiá do Clube do Maçom num espeço amplo e confortável para receber todos os convidados. A festa será animada do Fernando Leal que fará a abertura e terá como atração principal o cantor Alvino Luz um dos maiores sanfoneiros do Piauí.

A programação será uma das melhores da região neste final de semana, será hoje sábado a partir das 20:00h no Clube do Maçom na Loja Maçônica Sabedoria e Luz Nº que fica localizada no bairro Paraibinha Zona Leste de Picos ao lado da Policlínica (ProBrasil).

Você não pode perder essa festa de São João com o grande sanfoneiro Alvino Luz, um dos melhores do Piauí.

Fonte: Edivan Araujo