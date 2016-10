Hoje tem Palco da Cultura no Povoado Fátima do Piauí

Mais uma edição do Palco da Cultura será realizada na cidade de Picos. Dessa vez o tradicional evento artístico e cultural fará parte da programação do Festejo do Povoado Fátima do Piauí.

Esse Palco da Cultura acontecerá na próxima sexta-feira (07), a partir das 21h00min. Duas atrações já estão confirmadas: Banda Dr. Mundo e Robson Farra.

O evento contará ainda com várias apresentações culturais. Desde que foi retomado o projeto tem arrastado multidões e a expectativa em Fátima do Piauí é que um grande número de pessoas compareça.

O Palco da Cultura tem o apoio do Governo do Estado do Piauí, da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí e a Fundação Rio Guaribas.