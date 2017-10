Homem acusado de atirar em ônibus de Francis Lopes é preso na região de Picos

Um homem identificado como José Roberto dos Santos, mais conhecido como ‘Robertinho’, foi preso pelos policiais da Força Tática de Paulistana na zona rural do município de Jacobina do Piauí.

Robertinho é acusado de praticar diversos assaltos às margens da PI-142, que liga a cidade de Jacobina ao município de Conceição do Canindé. Ele também é apontado como principal autor dos disparos que atingiram o ônibus do cantor Francis Lopes durante uma tentativa de assalto no dia 24 de junho deste ano na PI-142, cerca de 10km de Jacobina do Piauí.

A prisão foi efetuada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, solicitado pelo Promotor de Justiça da Comarca de Paulistana e expedido pelo Poder Judiciário, após levantamentos do serviço de inteligência do 20° Batalhão da Polícia Militar, que detectou a ocorrência de vários roubos a caminhões, veículos de passeio e motociclistas.

Na residência do suspeito foi encontrado um revólver de origem espanhola marca Ruby, calibre 22 com 6 munições intactas e uma caixa contendo 16 munições, também intactas. Foi apresentada também uma pistola de pressão, cal. 5.5, que já havia sido vendida para terceiros, mas que pertencia ao suspeito.

O suspeito foi apresentado na 12º Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

Fonte: Com informações do Cidades na Net