Homem acusado de integrar quadrilha do “Pirata” é preso em Sussuapa

Na manhã desta terça-feira, 06, a Polícia Civil através do setor de investigação da Delegacia Regional de Picos cumpriram um mandado de prisão em desfavor de Carlos Norberto da Silva, vulgo Bebeto, suspeito de ser um dos integrantes da quadrilha do “Pirata”, preso na última terça-feira,30. A quadrilha é apontada como articuladora de vários assaltos na região de Picos. Mais informações aqui!

O mandado de prisão foi expedido no dia 02 de setembro pelo juiz da Vara única da Comarca de Santa Cruz do Piauí, Clayton Rodrigues de Moura Silva.

Segundo informações da Polícia Civil, Bebeto foi preso no município de Sussuapara e não ofereceu qualquer resistência. O mesmo residia há dois meses com a esposa no local. Na residência ainda foram apreendidos um revólver calibre 38 que estava municiado, uma cartela de munições calibre 38, celulares, e diversos objetos que possivelmente são frutos de práticas criminosas.

Ainda foram apreendidos dois veículos, uma Pajero de cor prata, de placa LWC – 2460 e uma L-200 também de cor prata e placa LVS – 2567.