Homem aluga prédio vizinho, fura buraco na parede, furta loja e deixa prejuízo de R$ 70 mil para comerciante em Fronteiras

A população da cidade de Fronteiras-PI está assustada com a ação de criminosos. Nas últimas 24 horas pelo menos três postos de combustíveis foram assaltados e balearam o gerente de um dos postos e uma outra ação criminosa foi registrada com um furto de mercadoria de uma loja de confecções.

A comerciante identificada como Marluce da Casa do Povo, teve um prejuízo avaliado em R$ 70 mil depois que um homem, de aproximadamente 45 anos, alugou um prédio vizinho a sua loja “Malu Modas”, perfurou um buraco na parede e levou todo o estoque da loja.

Marluce conta com tristeza os detalhes do ocorrido “chegou nas imediações do Banco do Brasil de Fronteiras -PI, nesta quinta-feira, 13, um homem a procura de um prédio para alugar dizendo ser para colocar um depósito de bebidas e perguntou a quem pertencia o prédio que se encontrava desocupado ao lado do meu, solicitamente forneci a informação. Ainda no mesmo dia esse homem procurou o proprietário e retornou com o prédio locado”.

A proprietária da loja conta que ao abrir a loja, já na manhã desta sexta-feira, 14, se deparou com uma cena desoladora. “Não havia absolutamente nenhuma mercadoria se quer no estabelecimento. De imediato percebi um túnel dando acesso ao prédio alugado no dia anterior. O homem perfurou um buraco na parede que deu acesso a loja e furtou toda a mercadoria”, disse. O homem tem origem desconhecida”, disse.

Marluce trabalhou por muito tempo na loja Casa do Povo e com muita coragem levantou seu próprio negócio e investiu especialmente em confecções e acessórios da moda, perdendo agora tudo o que tinha.

