Homem de Alagoinha morre após acidente na BR 316; duas vítimas seguem internadas em estado grave

O Alagoinhense Francisco Ludugero de Brito, de 35 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, 05, no Hospital Regional Justino, em Picos, após sofrer um grave acidente automobilístico na BR 316, próximo ao povoado KM 87, município de Francisco Santos. O veículo modelo Fiat Uno, de cor prata, que era conduzido por “Chico Ludugero”, como era conhecido, capotou fora da rodovia e ficou destruído.

Francisco é filho único e residia no povoado Serra Velha, município de Alagoinha do Piauí. Além dele, outras duas pessoas também estavam no carro – Félix Jovelino da Silva, de 63 anos, natural de Vila Nova do Piauí, e outro identificado apenas por Pé Duro – que estão internados em estado grave, no mesmo hospital.

Segundo relatos de populares, o veículo seguia no sentido Picos-Campo Grande do Piauí, quando o motorista do Uno teria tentando fazer uma ultrapassagem e colidiu lateralmente com um outro veículo, modelo Volkswagen Gol, e capotando violentamente.

CidadesnaNet