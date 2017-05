Homem de Conceição do Canindé desaparece em Picos e família pede ajuda para encontrá-lo

Um homem identificado por Avilmar Epitácio da Silva, natural do município de Conceição do Canindé, está desaparecido desde a última sexta-feira, 12 de maio.

Segundo informações de familiares, Avilmar foi visto pela última vez aparentemente assustado com a camisa rasgada, onde teria parado uma oficina localizada no bairro São Domingos.

Ele estava numa moto Honda – NXR-150 – BROS, de cor vermelha, com placa OED-8427, de Picos. Familiares descrevem que Avilmar estava de camisa laranja com listras pretas na frente, short azul escuro e uma jaqueta amarela com azul.

Familiares pedem a ajuda de todos na divulgação e busca de informações, a fim de ajudar a encontrá-lo.

A família disponibilizou telefones para quem tiver alguma informação poder repassar, através dos seguintes números: (89)994155259 – (87)99166-5019 – (86)999133707 – Fixo (87)38637895.

