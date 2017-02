Homem de Fronteiras é assassinado a tiros na cidade de Campos Sales-CE

Por volta das sete horas da manhã desta quarta-feira (15) o fronteirense Francisco Erisvaldo da Silva (37 anos), popularmente conhecido como “Boloteira” foi assassinado à tiros na Rua 15 de Novembro, Bairro Poço, no município de Campos Sales-CE.

A vítima pilotava uma moto modelo Yamaha Crypton de cor vermelha, sem placa, quando foi perseguido e alvejado por dois homens que trafegavam em outra motocicleta. Foram efetuados vários disparos de pistola calibre 180. Segundo informações veiculadas no site Miséria, a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas e teve um irmão assassinado em um crime de pistolagem ocorrido na cidade de Fronteiras no dia 22 de outubro de 2016.

No local do crime, situado nas proximidades da Rodoviária da cidade de Campos Sales-CE, os sargentos Erisvalto, Soares e Ricardo e o cabo Cezário encontraram seis cápsulas deflagradas. A polícia realizou diligências mais ninguém foi preso até o momento.

Fronteiras Online