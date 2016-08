Homem é acusado de assassinar casal a facadas em Itainopólis

Um duplo homicídio, por razões passionais, foi registrado na madrugada deste domingo, 28, em Itainópolis, cidade localizada a 47 quilômetros de Picos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal Juvenilda e Domingos foi morto a facadas, em uma festa no povoado Mariquita, localizado na zona rural do município.

O acusado de cometer o crime, identificado como Lindomar Leal do Nascimento, seria ex companheiro de Juvenilda, e não teria aceitado o fim do relacionamento.

Após matar ao casal, Lindomar (foto abaixo) encontra-se foragido. A Polícia está em diligências no sentido de capturá-lo.

FONTE: Picos 40Graus