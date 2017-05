Homem é assassinado com três tiros em Fronteiras

Um homem identificado como Joaquim da onça foi assassinado na noite desta sexta feira (26), na cidade de Fronteiras, o crime aconteceu no bar Kantão Vieira, bar que fica localizado em frente a praça, a vítima foi atingida com três disparos no rosto. Uma outra pessoa se feriu no pé não se sabe informar se o que atingiu o pé do senhor Zé Vieira foi um tiro ou estilhaços.

Segundo informações o crime tem características de execução. o atirador chegou e disparou três vezes no rosto da vítima. Há informações que há aproximadamente um ano um homem de nome Reginaldo, genro de Joaquim, foi assassinado também na cidade de Fronteiras.

A policia foi acionada, curiosos se aglomeram no local do crime.

Aguardem mais informações.

Piauí em Foco