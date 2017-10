Homem é assassinado na madrugada de Picos

[ad#336×280]Mais um crime de assassinato foi registrado na cidade de Picos. Dessa vez a vítima foi identificada como Carlos da Silva Rocha, 27 anos, que residia no bairro São José. O fato aconteceu nas proximidades do Motel Fama 1, no Bairro Ipueiras por volta das 12h30 de ontem. Carlos foi atingido com nove disparos de arma de fogo.

No local foram encontradas drogas, possivelmente cocaína. Pelas características, a hipótese do crime é que tenha sido acerto de contas por conta do tráfico de drogas. A vítima supostamente foi atraída e recebeu vários tiros. Segundo populares, duas motocicletas foram vistas no local.

De acordo com o delegado, Antônio Madson, a polícia foi acionada por populares através do 190 da Polícia Militar, que imediatamente deslocaram viaturas para o local. O delegado ainda acrescentou que Carlos estava na cidade de Picos para participar de uma audiência,

Carlos havia chegado recentemente do Estado de Minas Gerais onde residia. Ele tem registro pela polícia por roubo e outros delitos menores.

A vítima é irmão do “famoso” Coelho, que morreu também num acerto de contas no dia 17 de Maio de 2011 num bar, na esquina da Rua Casimiro Martins 93, com a esquina da Rua Luís Nunes no bairro São José.