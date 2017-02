Homem é baleado após assaltar distribuidora de bebidas no bairro Belo Norte

Um homem identificado como Graciano João Andrade foi atingindo por quatro disparos de arma de fogo ao assaltar uma distribuidora de bebidas, localizada no bairro Belo Norte, em Picos. O crime aconteceu nessa terça-feira (7), por volta das 15h10.

Segundo informações do Relações Públicas do 4º BPM, Capitão Elias de Sousa, populares acionaram a polícia informando que havia acontecido disparos de arma de fogo em um ponto comercial no bairro Belo Norte. “A Polícia Militar foi até o local e chegando lá os policiais encontraram Graciliano lesionado”, disse.

Elias informou ainda que após levantamento foi constatado que o autor dos disparos foi o proprietário do estabelecimento. “Segundo foi colhido no local, Graciliano já é bastante conhecido no Belo Norte por subtrair bens dos outros. Ele constantemente vinha furtando a distribuidora de bebidas e ao adentrar no comércio na tarde de ontem o proprietário reagiu”, informou.

Graciliano foi socorrido ao Hospital Regional Justino Luz, onde passou por uma intervenção cirúrgica e não corre mais risco de vida, segundo boletim médico.

A Polícia está em diligência para localizar o autor dos disparos, assim como arma usada no crime.