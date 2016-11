Homem é conduzido a Delegacia após furtar desodorantes de supermercado em Picos

Na manhã deste domingo,13, um homem identificado por Afonso Borges Filho, natural do Estado do Maranhão, foi conduzido a Delegacia após ser flagrado furtando mercadorias do Supermercado Dular, localizado no bairro Bomba, em Picos.

Segundo informações da Polícia Militar, o acusado havia furtado oito desodorantes e um par de chinelas. A gerente do estabelecimento comercial, Calene Ana de Oliveira Silva, acionou a Polícia que conseguiu localizar Afonso Borges Filho.

Acusado foi conduzido a Central de Flagrantes para a tomada dos procedimentos cabíveis. Produtos foram devolvidos ao estabelecimento comercial.