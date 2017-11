Homem é encontrado morto dentro da antiga Indústria Coelho de Picos

Neste sábado (11/11), o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado dentro de uma ala desativada do prédio da antiga Indústria Coelho do município de Picos. A vítima estava usando uma camiseta escura e uma calça jeans azul. De acordo com informações, o corpo foi encontrado por um colaborador que trabalha em uma das alas ativas do prédio…