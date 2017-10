Homem é esfaqueado no bairro Paroquial

A Polícia Militar de Picos registrou uma tentativa de homicídio no último sábado (28), por volta das 23h10, no bairro Paroquial, em Picos. Um homem identificado como Jackson Nascimento dos Santos foi ferido com dois golpes de faca.

De acordo com a PM, a vítima teria se envolvido em uma briga com um homem conhecido como “Fernando do Paroquial” e acabou sendo ferido pelo acusado com golpes de faca.

Apesar das diligências, a polícia não conseguiu localizar Fernando. A família de Jackson foi orientada a registrar um boletim de ocorrência.