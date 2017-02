Homem é ferido a tiros em tentativa de execução em Picos

Atualização às 12h50

De acordo com o chefe de plantão da Polícia Civil de Picos, Abelardo Oliveira, a situação da vítima é complicada, uma vez que foi atingida por vários disparos. “Ele foi levado ao hospital para os cuidados médicos, mas a situação dele é complicada”, disse.

Abelardo reiterou ainda que a Polícia Militar e a Polícia Civil estão em diligência para localizar os suspeitos. “Estamos investigando se alguém deu suporte pra eles já que abandonaram a motocicleta e vamos trabalhar para descobrir quem são os autores do crime”, informou.

Sobre a vítima, Abelardo informou que existe um mandado de prisão contra ele em São Paulo.

Um homem identificado por Willames da Silva foi baleado em uma tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira, na BR-316, próximo a Clínica de Urgência, na cidade de Picos. Ele dirigia um veículo Fox cor prata, placa SLI 9151 de São Paulo.

Segundo informações a vítima foi atingida por vários disparos. Os acusados são dois homens que estavam em uma moto Fan 125, de cor preta, placa PIG-7068 – Picos-PI. Após a ação, fugiram sentido à Vaca Morta, Samambaia, localidade do município de Picos, mas devido às fortes chuvas da região, acabaram abandonando a motocicleta ao caírem num ‘atoleiro’.

Na porta e no vidro do lado do motorista podem ser visualizados pelo menos oito perfurações à bala. A vítima foi levada ao Hospital Regional Justino Luz. A Polícia saiu em perseguição na tentativa de capturar os elementos.

Aguardem mais informações

VEJA IMAGENS