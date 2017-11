Homem é morto com 5 tiros na porta de casa em Floriano

Um homem foi morto a tiros na noite de sexta-feira (3), na porta de casa no Conjunto Vila Leão, em Floriano. Conforme informações preliminares, o crime teve como vítima Flávio Wendel Alves de Moraes, de 43 anos.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local informado encontrou a vítima já sem vida, ensanguentada na rampa que dá acesso à residência.

Os motivos que levaram ao assassinato, bem como a autoria do crime já são investigados pela Polícia Civil, que esteve no local fazendo os primeiros exames periciais e a liberação do corpo para o necrotério do Hospital Regional Tibério Nunes.

Perto da vítima a perícia policial encontrou cinco cápsulas de pistola .40. Segundo a Polícia os disparos tiveram início logo após a chegada da vitima à residência, o que caracteriza crime de execução. Somente a pericia médica cadavérica irá confirmar quantos disparos atingiram Flávio Wendel.

Não se sabe ainda se os criminosos perseguiam a vítima ou estava esperando próximo ao local do crime. Com a vítima do homicídio também foi encontrada uma quantia em dinheiro em cédulas trocadas.

