Homem é morto com tiro de espingarda no povoado Gaturiano

A polícia registrou na madrugada deste domingo, 27, um homicídio no Povoado Gaturiano, zona rural de Dom Expedito Lopes. O crime aconteceu por volortta das 03horas em uma estrada vicinal do povoado.

Luciano de Sousa Moura efetuou um disparo contra Francisco Belo Neto, que foi atingido no peito e encaminhado ao Hospital Regional Justino Luz, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito horas após ser socorrido.

De acordo com o delegado Divanilson Sena, o crime foi motivado por uma divergência antiga entre a vítima e o acusado.

“Ao tomar conhecimento do caso, a Polícia Militar efetuou diligências no sentido de capturar o acusado, que foi preso no início da noite. Luciano foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e se encontra na delegacia regional aguardando o encaminhamento para ser conduzido à Penitenciária Regional de Picos”, explicou o delegado.

Ainda segundo Divanilson, em seu depoimento o acusado afirmou que teve um briga com a vítima que o perseguiu com uma faca. “Luciano disse que isso fez com que ele se municiasse e aguardasse que a vítima passasse em uma determinada estrada do povoado”.

A Polícia Civil ainda aguarda o laudo pericial que irá relatar quantos tiros foram disparados durante o crime.

Jornal de Picos