Homem é morto por dupla com vários tiros em Pio IX

Mais um assassinato foi registrado na cidade de Pio IX. Um homem identificado apenas por “Juleudy do Júlio Galdino” foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira,04. A vítima era proprietária do Clube J. Arraes.

Segundo informações preliminares, dois homens chegaram ao estabelecimento citado e efetuaram vários disparos contra a vítima. “Juleudy do Júlio Galdino” não resistiu aos ferimentos e teve morte imediata no local. O clube onde ocorreu o crime fica localizado há 1 km do centro urbano de Pio IX, nas proximidades da rodovia que dá acesso à BR-020.

Após efetuar os disparos, dupla fugiu tomando rumo ignorado. Há suspeitas que o crime tenha características de pistolagem. Polícia está investigando o caso.

Piauí em Foco com informações do Portal de Notícias