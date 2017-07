Homem é morto a tiros dentro de carro em Araripina

Um crime ocorrido nesta quinta-feira (19), em Araripina (PE), no Sertão do Araripe, repercutiu fortemente na cidade. Um homem identificado por Vandson Mendes Lacerda, de 44 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo, dentro do próprio carro.

A vítima estava passando próximo a um posto de combustíveis, no Bairro da Bomba, quando quatro homens encapuzados chegaram em um veículo escuro e efetuaram vários disparos, que acertaram a vítima na altura da cabeça.

Após ser atingido pelos disparos, o carro da vítima ainda teria colidido no fundo de um caminhão-pipa que estava estacionado próximo. Os assassinos ainda efetuaram mais disparos contra o homem, que morreu no local. A Polícia Civil (PC) deverá investigar o caso. (foto/reprodução WhatsApp)

