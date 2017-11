Homem é morto a tiros em Picos

Um homem identificado como Marcos Vinicius do Nascimento Santos, de 28 anos, foi morto a tiros na noite desse sábado (4). O crime ocorreu na escadaria que liga o Centro ao bairro Aerolândia, mais conhecida como “Escada do Mestre Abrão”.

De acordo com informações de populares, Marcos transitava pela escada quando foi surpreendido por dois homens. A dupla efetuou vários disparos contra a vítima, que morreu no local.

Marcos Vinicius foi a 11ª vítima de homicídio na cidade.

Passagem pela polícia

Marcos Vinicius tinha passagem pela polícia suspeito de tráfico de drogas. Ele foi preso no dia 26 de agosto de 2014, no bairro São Vicente, com 59 pedras de crack e uma trocha de maconha.

Na época da prisão, ele alegou que era apenas usuário de entorpecentes e que a droga era para o consumo.