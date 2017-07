Homem é morto a tiros por motivo fútil em Monsenhor Hipólito

Um homem identificado por Julião Pedro de Brito foi morto na tarde desta quinta-feira (13), na cidade de Monsenhor Hipólito, sertão do Piauí, dentro de um bar na localidade Lagoa Dantas.

Morto por motivo fútil após discussão em razão da vítima ter derrubado da mesa, sem intenção, uma garrafa de cerveja de homem que estava bebendo no Bar de Deto. Segundo informações de populares, o homem cobrou a cerveja e a vítima disse que não iria pagar, pois foi sem querer.

O homem saiu e minutos depois, voltou ao bar um motoqueiro encapuzado e de capacete. O motoqueiro sacou um revólver aparentemente calibre 38 e efetuou vários disparos contra Julião Pedro de Brito que não resistiu às balas e morreu no local.

Após cometer o crime o assassino fugiu em uma moto, tomando rumo ignorado, a moto segundo informações não oferece condições de empreender fuga para local distante. Vários populares estavam no Bar no momento do incidente e do crime, mas não querem falar sobre o assunto, temendo o motoqueiro assassino.

Outra morte por motivo fútil

Claudio da Silva Oliveira, 23 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (15), em Monsenhor Hipólito, após tentar apaziguar a discussão entre um casal. O suspeito do assassinato foi identificado como Luiz Irdelanio Sousa, 23 anos, foragido.