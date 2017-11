Homem é preso após comprar celular roubado em Picos

A Polícia Civil efetuou, ontem (03), a prisão de um homem pelo crime de receptação de produto roubado no município de Picos. O suspeito comprou um aparelho celular furtado para o filho, com quem o objeto foi apreendido pelos policiais.

Conforme informações da Delegacia Regional de Picos, os agentes localizaram um aparelho celular roubado, por voltas das 16h. O objeto foi subtraído em 17 de outubro no bairro Ipueiras, em Picos.

Assim, os policiais ouviram o jovem que portava o celular, na Central de Flagrantes, acompanhado da responsável legal, sua mãe. Ele informou que o referido aparelho foi comprado por seu pai, que, por sua vez, foi preso pelo crime de receptação.

O proprietário do celular foi contatado para reaver seu aparelho na Delegacia. Os policiais deram continuidade nas diligências com o objetivo de encontrar o autor do crime e orientaram a não comprar produtos sem nota fiscal, pois podem ter origem ilícita e acarretar na prisão por receptação.

Fonte: Vi Agora