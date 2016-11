Homem é preso com 18 pedras de crack e quatro trouxas de cocaína em Dom Expedito Lopes

A Polícia Militar prendeu, durante uma barreira policial em uma estrada que liga as cidades de Ipiranga do Piauí à Dom Expedito Lopes, um indivíduo identificado como Edivar de Moura Santos, mais conhecido como Bombado, de 45 anos. Com ele foram apreendidas drogas e uma quantia em dinheiro, o que segundo a polícia caracteriza o crime por tráfico de drogas.

De acordo com informações da PM, a Força Tática de Valença abordou um veículo modelo Kadett dourado de placa CMG-9226, que era conduzido por Edivar. Após realização da abordagem, foram apreendidos 18 pedras de crack, quatro trouxas de cocaína e um valor de R$ 324 reais em dinheiro, configurando o crime de tráfico de drogas.

Ainda segundo a polícia, o veículo que Edivar conduzia foi apontado como sendo o veículo que fazia a distribuição de drogas nas cidades e povoados da região. O acusado foi entregue à Polícia Civil.

GP1