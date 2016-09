Homem é preso duas vezes no mesmo dia por dirigir embriagado em Picos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta terça-feira (20) um homem duas vezes por dirigir embriagado na cidade de Picos, localizada a 318 quilômetros de Teresina. Segundo a PRF, ele foi preso pela primeira vez pela manhã, foi encaminhado para a delegacia, pagou fiança e foi liberado. Menos de 10 horas depois, de ser detido a primeira vez, ele foi preso novamente e se encontra detido na delegacia de cidade.

Pela manhã, por volta de 8h20, a PRF recebeu a denúncia de que um homem em um veículo parecia tentar abordar caminhões a fim de realizar assaltos. A PRF foi até o local, realizou a abordagem e ao realizar o teste do etilômetro no condutor foi constatado o uso de álcool com índice de 1,16 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões). O veículo usado estava com documento desatualizado e foi retido no posto da PRF. O motorista foi preso e encaminhado à polícia judiciária onde foi arbitrado fiança de um salário mínimo pelo Delegado local.

Já no final da tarde, por volta das 16h30, o condutor se apresentou no posto da PRF para apresentar a documentação atualizada e receber o veículo. Durante apresentação, um novo teste foi realizado, pois ele conduzia outro veículo, e apresentou o resultado de 0,56 mg/l, valor que também configura novo crime de trânsito. O condutor foi preso pela segunda vez e levado para a delegacia onde permanece detido.

