Homem é preso em flagrante ao vender drogas no carnaval em Paulistana

Um homem identificado como Regivaldo Barbosa Brito, 29 anos,foi preso por volta das 22h deste domingo (26) por uma equipe da Força Tática de Paulistana (20° BPM/PMPI), após ser flagrado com drogas que seriam vendidas no carnaval.

De acordo com a Polícia Militar de Paulistana, o homem guardava três invólucros de maconha, pesando 75 gramas. A ação policial se deu após a Inteligência do 20° BPM receber informações de que as pessoas estavam comprando drogas em uma rua de Paulistana.

O Comandante da Unidade, Major Felipe, determinou que fosse montada uma campana que resultou na verificação da ocorrência do tráfico de drogas. Na ocasião, flagrou-se a estranha aproximação de uma motocicleta à residência do acusado. Quando Regivaldo saiu para encontrar o motociclista foi abordado pelos policiais.

Regivaldo Barbosa confessou que estava vendendo a droga porque estava passando por dificuldades e achou na droga um meio de ganhar dinheiro fácil. Disse também que pegava a droga com uma pessoa de nome de “Manoel”e levou os PMs até um matagal do Bairro Alto Vistoso onde Manoel supostamente estaria escondendo seis quilos de maconha, que estariam enterrados em vários pontos que não sabia exatamente a localização.

A Polícia Militar intensificou a varredura no matagal, nenhuma droga foi encontrada. Porém, foi encontradomaterial de preparo, embalagem e divisão da droga para a comercialização. Todo material juntamente com a drogae o acusado foram entregues na DRPC de Paulistana para os procedimentos necessários.

Fonte: Ascom