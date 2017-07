Homem é preso em Geminiano suspeito de esfaquear duas pessoas

O Grupamento da Polícia Militar de Geminiano prendeu nesse domingo (2), por volta das 18h, um homem identificado como Ronaldo da Silva, vulgo Gato Preto, suspeito de esfaquear duas pessoas em uma comunidade rural do município.

De acordo com a polícia, Gato Preto cometeu o crime no povoado Ambrósio, zona rural de Geminiano. Além de desferir golpes de faca, ele ainda teria disparado um tiro de espingarda na porta da residência das vítimas.

A polícia foi acionada e ao chegar ao local dor crime o suspeito já havia se evadido em direção a Agrovila do Ambrósio.

Após rondas no local, o acusado foi encontrado e levado juntamente com as vítimas e a espingarda para Central de Flagrantes de Picos. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi capturado pela guarnição do GPM.