Homem é preso em Marcolândia ao vender droga em pátio de posto fiscal

Um pernambucano foi preso em flagrante na manhã deste sábado (17) ao vender drogas no pátio do posto fiscal na cidade de Marcolândia, Sul do Piauí. A prisão aconteceu após uma denúncia anônima. O homem é natural de Araripina.

De acordo com o tenente De Assis, o homem estava com 27 papelotes de maconha, prontos para o consumo e confessou que esteve no mesmo local na noite anterior e vendeu quase um quilo de entorpecente.

Após mais algumas averiguações, os policiais descobriram que a droga era proveniente da cidade de Pajeú do Piauí. O homem foi levado para a Delegacia de Simões, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Aplicativo de denúncia

Lançado em março de 2016, o aplicativo DEPRE DH, que tem o objetivo de receber denúncias sobre pontos de venda de drogas, informações sobre homicidas, foragidos da justiça, porte ilegal de arma de fogo e assaltantes, já foi baixado por 15.867 pessoas e recebeu 5.500 denúncias.

De acordo com o delegado Menandro Pedro, coordenador da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), tudo que chega é apurado e que a ferramenta tem sido muito importante e ajudado nas apreensões de drogas e prisões de criminosos.