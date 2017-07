Homem é preso em Picos portando revólver municiado

A Polícia Militar de Picos prendeu, na madrugada desta segunda-feira (24), por volta das 3h, um homem identificado como Rafael Bruno Lima Brito, no bairro São Vicente. Ele estava em posse de um revólver calibre 38 municiado com seis munições intactas.

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente coronel Edwaldo Viana, ao realizar rondas no bairro Bomba os policiais avistaram Bruno em atitude suspeita. “Ao perceber a aproximação da polícia o suspeito empreendeu fuga da guarnição. Foi efetuado o acompanhamento tático por alguns metros, até a rua São Vicente, foi quando ele dispensou um objeto tentando se esconder debaixo de um carro que ali estava estacionado”, disse o comandante.

Viana informou ainda que os policiais fizeram uma busca minuciosa e encontram o revólver de numeração 64462.

Rafael Bruno recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes para serem tomados os procedimentos cabíveis.