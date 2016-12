Homem é preso suspeito de abusar de criança de 5 anos em São Julião

Nesta quinta-feira, 22, o Grupamento da Polícia Militar de Fronteiras deu cumprimento a um mandado de prisão expedido em desfavor de Elias Manoel da Silva. O mesmo é acusado de ter abusado sexualmente de uma criança de cinco anos na localidade Emparedado, zona rural de São Julião. O crime teria ocorrido há três meses.

O mandado de prisão foi expedido pelo juiz da Comarca de Fronteiras, João Manoel de Moura Ayres, após a família da criança denunciar o caso. A vítima foi submetida à realização de exames que comprovaram o ato do abuso sexual.

Segundo informações de familiares da criança, Elias Manoel da Silva prestava serviços na casa da vítima. O suspeito que reside na localidade Macacos foi conduzido à Delegacia de Fronteiras para a tomada dos procedimentos cabíveis.

Ainda de acordo com as informações a família da criança está consternada com o crime.

Pena

A pena estipulada para o crime de abuso sexual pode variar de 04 a 10 anos de reclusão.

Piauí em Foco