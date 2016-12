Homem é rendido e amarrado por populares na zona rural de Picos

Considerado pela Polícia Militar como um dos maiores arrombadores da zona rural de Picos, José Lucas dos Anjos da Silva, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, 30, por volta de 14h00, após ser rendido e amarrado por populares. O fato ocorreu no Povoado Lagoa Grande dos Josias.

Segundo informações do comandante do 4º BPM de Picos, tenente coronel Edwaldo Viana, moradores da localidade acionaram a PM através do COPOM, que deslocou uma viatura para apurar a denuncia. Os policiais ao chegarem ao local se depararam com José Lucas amarrado com cordas e cercado por várias pessoas.

“O indivíduo de acordo com os registros estaria tentando furtar uma propriedade no Povoado Lagoa Grande dos Josias de um senhor identificado como Emílio. Os próprios moradores agiram antes da chegada da Polícia e renderam e amarraram o acusado”, disse Edwaldo Viana.

José Lucas dos Anjos da Silva foi conduzido para a Central de Flagrantes para a tomada dos procedimentos cabíveis.