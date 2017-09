Homem é sequestrado por bando encapuzado em Francisco Macedo

Um bando formado por pelo menos três homens encapuzados praticou um sequestro no início da madrugada desta sexta-feira (8), no interior do município de Francisco Macedo.

O crime ocorreu na localidade Agreste, situada a cerca de 1 km da cidade. A vítima do sequestro foi um homem identificado por Raimundo Francisco da Silva, vulgo “Raimundo Castelo”, de 31 anos [foto acima]. A família dormia quando os homens bateram nas portas da residência se identificado como policiais. Na casa estavam seis pessoas. Ao abrir porta, a família foi rendida pelos homens armados. Raimundo foi agredido com socos e chutes e colocado dentro de um veículo não identificado. A ação durou poucos minutos.

Hoje pela manhã, por volta das 8h, novamente encapuzados e armados, os homens voltaram até a residência da família e fizeram ameaças, orientando que o caso não fosse informado à polícia, caso contrário, o bando voltaria para levar os demais.

Assustado com o ocorrido, o pai do sequestrado registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaicós. “Não sabemos ainda o motivo desse sequestro, mas a vítima Raimundo Francisco tem passagens pela polícia, já esteve sete anos preso pelo crime de homicídio, e é acusado de praticar estupros. Vamos investigar, agora, se o sequestro tem ligação com os crimes praticados, se é uma espécie vingança, ou se é algum acerto de contas. A princípio, trata-se de um sequestro. Não encontramos corpo, então não podemos falar de homicídio”, disse o delegado Miguel Carneiro, titular do 13º DP.

O homem sequestrado foi preso em agosto do ano passado, acusado de tentar estuprar uma mulher por volta das das 4h30. A vítima foi atacada pelo acusado enquanto caminhava pela rua. Depois de um tempo preso, Raimundo Castelo foi solto.

CidadesnaNet