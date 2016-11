Homem esfaqueia o próprio irmão por causa de dinheiro e é preso

Um homem identificado por Francisco Eronaldo da Costa, 33 anos, foi preso na manhã deste domingo (27) pela Polícia Militar de Marcolândia, acusado de ter esfaqueado o próprio irmão.

Segundo informou o tenente De Assis, comandante do GPM de Marcolândia, que coordenou a ação da prisão, o crime aconteceu durante uma discussão entre os dois irmãos, ocorrida na madrugada, por conta de uma quantia em dinheiro.

José Pedro da Costa teria recebido e gastado uma quantia em dinheiro, no valor de 130 reais, que pertencia ao seu irmão, Francisco Eronaldo. O fato gerou uma discussão entre os dois, e na briga, Francisco acabou desferindo facadas em José Pedro. A vítima ficou gravemente ferida, foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Picos.

Os dois moram juntos na localidade Serra do Gesso, zona rural do município de Marcolândia.

Flagrado armado

Um jovem identificado por Jardel Antônio dos Reis, de 23 anos, foi preso em flagrante na noite deste sábado (27), durante uma abordagem policial realizada por policiais do Grupamento da cidade de Marcolândia.

Segundo o tenente De Assis, a polícia realizava uma blitz na rodovia 142, entre as cidades de Marcolândia e Simões, quando interceptou Jardel. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38, com seis munições intactas.