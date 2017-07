Homem faz pose e sorri em foto ao ser preso por tráfico de drogas em Campo Grande do Piauí:

Na Madrugada dessa segunda-feira (03), um homem identificado como Delson foi preso por tráfico de drogas em Campo Grande do Piauí. A ação ocorreu durante uma Vaquejada na Localidade Pau-ferro, quando o suspeito foi detido após o Grupamento da Polícia Militar da cidade receber várias denúncias de que o mesmo comercializava drogas.

O suspeito foi atuado pelo GPM, sendo, o Comandante do Grupamento da Polícia Militar de Campo Grande do Piauí, Cabo R. Silva, Juntamente com o Cabo Clésio e o Soldado Pedro.

De acordo o Cabo R. Silva, quando a guarnição chegou no local da vaquejada avistaram o acusado em atitude suspeita, entrando e saindo da festa a toda hora. “Durante a abordagem, foi encontrado a quantia de 1.780 reais em dinheiro trocado. Ao perguntamos sobre o dinheiro, o mesmo disse que era para beber e comprar peças de moto, já que ele tem uma oficina. Na abordagem realizada no carro do acusado encontramos 19 papelotes de cocaína no forro superior do carro. O suspeito disse que era usuário e o dinheiro era de proveniente de empréstimo”, disse.

Ainda segundo Cabo R. Silva, segundo as denúncias, o fornecedor de drogas para Delson é da cidade de Campo Sales-CE, conhecido por “Zé Doido”, um suspeito de matar um policial do RAIO.

Diante do fato, Delson foi levado para ser registrado o Flagrante e ficará a disposição da justiça. O crime por tráfico de drogas pode ter detenção de 5 a 15 anos.

Fonte: CGNotícias