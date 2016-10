Homem invade casa e sequestra ex-namorada em Marcolândia’

As polícias Civil e Militar da cidade de Marcolândia, estão procurando um jovem de 19 anos suspeito de ter sequestrado e mantido em cárcere privado a ex-namorada, uma mulher de 22 anos. Segundo o tenente Francisco de Assis da Silva, o fim do relacionamento do casal teria sido a motivação para o crime.

“O casal está separado há 12 dias e nesse domingo (23) o homem viu a ex-namorada em uma festa abraçada com outro rapaz e isso teria despertado a fúria do jovem. Nesse momento ele tentou brigar e foi contido por policiais. Após o fim da festa, a mulher foi para casa da mãe e foi seguida pelo suspeito que arrombou a porta, agrediu a ex-sogra e raptou a mulher que estava apenas de calcinha”, disse.

Ainda de acordo com o tenente, o suspeito já ligou duas vezes para um irmão da vítima dizendo que iria deixar a mulher em um local próximo a cidade, o que não aconteceu. “O suspeito ligou para um irmão da mulher dizendo que iria deixá-la em uma usina eólica, mas ela não foi encontrada. Estamos apurando algumas informações que já chegaram até a polícia”, afirmou.

O tenente Francisco de Assis disse ainda que a mulher é mãe de três crianças frutos de outros relacionamentos e a família está aflita. “Sabemos que temos que agir rápido antes que ocorra algo mais grave. A gente liga para o telefone da mulher e do suspeito, mas todas as ligações são recusadas”, contou.

Policiais de outras cidades na região já foram acionados e a polícia faz buscas na tentativa de libertar a vítima e prender o suspeito. O homem poderá responder por lesão corporal, tentativa de homicídio, Maria da Penha, tortura e sequestro.

G1