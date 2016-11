Homem mata ex-mulher enforcada e depois se mata em Betânia do Piauí

Um homem de 35 anos matou a ex-esposa, de 30 anos, e depois se matou na Zona Rural da cidade de Betânia do Piauí. De acordo com a Polícia Militar, inconformado com o fim do relacionamento, ele invadiu a casa da ex-mulher, na localidade Vila do Mel, e a matou asfixiada. Depois foi para sua residência, na localidade Serra Nova, e se enforcou.

“A polícia foi acionada no início da manhã por familiares da vitima informando o ocorrido. Ela morava sozinha e ele invadiu a sua residência na madrugada e usou de um cordão de bermuda para matar a ex-mulher asfixiada. E, minutos depois, ainda no local, recebemos a informação de que ele foi encontrado morto enforcado em uma árvore no fundo de sua residência. Da casa dele para a dela são cerca de 4 km e as duas localidades ficam na Zona Rural de Betânia do Piauí”, explicou o cabo Flávio Gleison, do Grupamento da Polícia Militar.

A mulher foi identificada como Maria Auzinete Rodrigues dos Santos. Os dois foram casados e, segundo a polícia, já estavam há alguns meses separados. “Ainda não sabemos há quanto tempo estavam separados, mas não era uma coisa recente. Ele não aceitava o fim do relacionamento e, segundo familiares, tudo piorou quando ele ficou sabendo que ela estava com outra pessoa”, disse o cabo.

A Polícia Civil e a perícia estiveram nos locais realizando os procedimentos necessários. Os corpos foram recolhidos e após os exames necessários foram liberados para a família.

Fonte: G1