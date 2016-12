Homem mata padrasto na zona rural de Caldeirão Grande do Piauí

Uma briga em família acabou em morte no interior do município de Caldeirão Grande do Piauí. Um homem identificado por Erivan Manoel Gomes, natural de Massapê do Piauí, foi morto pelo enteado por volta das 00h30.

O crime aconteceu na localidade Gitirana, onde a família reside. O acusado de assassinar o padrasto foi identificado como Herlânio Fagner Alves. Ele teria utilizado uma enxada e uma foice para cometer o crime. As ferramentas foram apreendidas pela polícia.

Segundo o tenente De Assis, comandante do GPM de Marcolândia, Herlânio queria dinheiro. O padrasto não deu, eles discutiram e o enteado acabou assassinando o esposo de sua mãe. Ainda segundo o oficial da PM, Herlânio tem passagens pela polícia por furto e drogas.

O acusado está foragido e a polícia está em diligências com o objetivo de capturá-lo.

