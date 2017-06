Homem morre ao tentar ter relação sexual com jumenta e receber coice violento

O homem identificado como Cícero da Nóbrega, 20 anos de idade, que era popularmente conhecido pela alcunha de “Deca Batalhão”, que residia na cidade de Patos, no Sertão da Paraíba, morreu ao receber um coice depois de tentar fazer sexo com uma jumenta.

O coice do animal atingiu a vítima nos testículos e ele teve morte quase que imediata. Conforme relato da polícia local, o fato aconteceu por trás da Igreja de Santo Expedito, no bairro Dona Melindra.

O corpo de “Deca Batalhão” foi encontrado por populares. Ele estava sem camisa e com as calças abaixadas até o joelho, enquanto a jumenta estava amarrada ao seu lado. A polícia foi acionada e ouviu algumas testemunhas. Elas disseram que Cícero era acostumado a fazer sexo com o animal, cujo nome seria “Mimosa”.

A polícia acredita que o animal foi amarrado durante a madrugada, mas no momento do sexo desferiu o coice fatal no desempregado. O corpo da vítima foi encaminhado para a Unidade de Medicina Legal (IML), de Patos – PB.

(www.gazetacentral) via Nilson Macedo