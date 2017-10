Homem morre e quatros pessoas ficam feridas após acidente entre motocicletas no município de Sussuapara

Na noite do último sábado (07) no município de Sussuapara, próximo a região de Picos, ocorreu um acidente envolvendo duas motocicletas na PI-238.

Segundo informações, o acidente vitimou um homem identificado por Vicente de Sousa, e deixou outras quatro pessoas feridas. Entre as pessoas feridas no acidente, uma seria mulher de Vicente, rapaz que faleceu no local, e as outras seriam dois filhos do mesmo, que teriam de 4 a 3 anos de idade, e o jovem que pilotava a outra motocicleta. As crianças, segundo informações, estão em estado grave de saúde, além do outro piloto envolvido no acidente.

Segundo informações da PM, o acidente ocorreu em frente a um posto de combustível, onde Vicente de Sousa, seus dois filhos e sua esposa Elizete de Sousa Macedo passavam na estrada, quando por um momento foram atingidos por outra motocicleta, que seria pilotada por um jovem ainda não identificado.

Vicente de Sousa chegou a ser levado com vida até o Hospital Regional de Picos, mas acabou não resistindo e veio a falecer. As quatro outras pessoas envolvidas no acidente estão no hospital regional da cidade, aonde uma das crianças, filho de Vicente de Sousa, está em estado mais grave, e o jovem da outra motocicleta também se encontra em estado mais delicado.

