Homem morre em acidente de moto em Francisco Santos

Um homem identificado por Maciel José Rodrigues, 30 anos, morreu após sofrer um grave acidente de moto na madrugada desta sexta-feira, 02 de junho, no município de Francisco Santos.

De acordo com informações, o acidente aconteceu no bairro Cohab quando Maciel José Rodrigues perdeu o controle da motocicleta que conduzia após passar por uma lombada.

Ele veio a óbito em razão dos ferimentos provocados pela queda.

O velório do mesmo está sendo realizado na residência da família no bairro Trizidela, no centro de Francisco Santos.

