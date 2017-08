Homem morre soterrado em poço cacimbão no interior de Massapê

Um homem identificado por José Matias de Sousa, de 54 anos, morreu após sofrer um acidente na manhã desta segunda-feira, 21, enquanto trabalhava na escavação de um poço cacimbão no interior de Massapê do Piauí.

O fato ocorreu por volta das 10h30, no leito do Rio Boa Esperança, na localidade Jurema. Segundo informações, Zé Matias trabalhava na companhia de outras duas pessoas, mas no momento do desabamento, apenas ele estava dentro do poço.

Ainda segundo relatos, a vítima teria percebido sinais de desabamento e ia sair, quando foi encoberto pela areia. A vítima estava numa profundidade de cerca de 5 metros.

Uma equipe de saúde foi deslocada para o local. Além de populares voluntários, duas máquinas – retroescavadeira e pá carregadora – foram utilizadas na retirada da areia. O trabalho foi dramático e longo, durando cerca de 2h30.

A vítima era casada, pai de cinco filhos e costumava trabalhar na perfuração de poços cacimbão.

