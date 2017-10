Homem morre vítima de acidente de trânsito em Pio IX

Um homem identificado como por “Laudimiro”, natural da cidade de Fronteiras – PI e proprietário de uma empresa de transportes, faleceu vítima de acidente de trânsito, na madrugada dessa sexta (13), na altura do bairro Joílson Antão (Mutirão) na cidade de Pio IX – Piauí.

Segundo informações da Polícia Civil do município, o homem viajava de Fronteiras para Pio IX em uma moto modelo Honda Biz, e por volta de 04H:30min perdeu o controle do veículo ocasionando uma queda, com isso, acabou lesionado de forma grave a região do crânio.

O Hospital Dona Lourdes Mota foi acionado, mas quando a equipe hospitalar chegou ao local, já o encontrou sem vida.

Fonte: Meio Norte