Homem que estava desaparecido é encontrado morto na barragem de Caboclo

Um homem identificado como Osmar Francisco de Carvalho⁠, de 21 anos, foi encontrado morto na barragem de Caboclo, situada na divisa entre os municípios de Padre Marcos e Belém do Piauí.

Osmar, também conhecido por ‘Galego’, estava desaparecido desde a noite de domingo, 25. Ele reside na localidade Luzia, zona rural do município de Padre Marcos, e teria ido ao povoado Caboclo de motocicleta, na companhia de um amigo. O companheiro foi até a cidade de Belém do Piauí e ao retornar, o bar onde eles bebiam já estava fechado. ‘Galego’ foi visto pela última vez em pé, sozinho, na frente do bar.

O caso foi informado à polícia e familiares estavam a procura de informações. No início da manhã desta terça-feira, 27, um pescador que navegava em uma canoa encontrou o corpo boiando nas águas da represa.

CidadesnaNet