Homem que sofreu atentado em Picos é suspeito de participação em assaltos à banco

O homem identificado por William da Silva, que foi vítima em uma tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira(15) (LEIA MATÉRIA AQUI), na BR-316, próximo a Clínica de Urgência, em Picos, já havia sido preso suspeito de participação de assalto ao Banco Bradesco em Caridade do Piauí, próximo à Simões.

Em matéria publicada pelo PORTAL RIACHAONET em 26 de agosto de 2013, o suspeito é detido pela Polícia junto com outros suspeitos envolvidos na ação (LEIA MATÉRIA AQUI). Segundo informações divulgadas através da polícia, o suspeito era o “cavalo de fuga” da quadrilha, utilizava seu veículo particular pra dar fuga aos membros da quadrilha após as explosões do caixas eletrônicos.

Na época, a ação da polícia foi rápida, iniciada poucos minutos depois do roubo, e, em menos de 24 horas, todos os suspeitos foram capturados e R$ 35 mil que haviam sido levados do Bradesco, foram recuperados.

Ação em Picos

Segundo informações do tenente-coronel Edwaldo Viana, Comandante do 4º BPM de Picos, Alemão (Willian da Silva) estava preso em São Raimundo Nonato. Ainda segundo o Comandante, também existe a possibilidade de William estar envolvido nos assaltos bancários ocorridos em Picos. “Ele foi solto e participou de outros assaltos a bancos inclusive é suspeito de participação dos assaltos ocorridos em Picos”, concluiu o tenente-coronel Viana.

De acordo com o chefe de plantão da Polícia Civil de Picos, Abelardo Oliveira, a Polícia Militar e a Polícia Civil estão em diligência para localizar os suspeitos do atentado a Willian da Silva. “Estamos investigando se alguém deu suporte pra eles já que abandonaram a motocicleta e vamos trabalhar para descobrir quem são os autores do crime”, informou. Sobre a vítima, Abelardo informou que existe um mandado de prisão contra ele em São Paulo.