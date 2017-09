Homem reage a assalto e fica ferido em Monsenhor Hipólito

Um homem identificado como Edmar Manoel Rodrigues, de 57 anos, ficou gravemente ferido durante uma tentativa de assalto em sua residência na noite dessa sexta-feira (08), por volta das 19h. O crime ocorreu na localidade Maxixe, zona rural de Monsenhor Hipólito. Dois homens participaram do crime, mas ainda não foram localizados pela polícia.

De acordo com informações repassadas pelo tenente Edmilson, da Polícia Militar de Monsenhor Hipólito, a dupla deixou uma motocicleta escondida em um matagal e entraram na casa da vítima pelo quintal. No momento que o assalto foi anunciado, havia apenas Edmar e sua esposa na residência.

Conforme o tenente, o Edmar Manoel reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com os bandidos. “A vítima foi ferida com coronhadas de uma arma de calibre 12. A suspeita é que sejam assaltantes da região, que conhecem as vítimas”, disse.

Edmar Manoel Rodrigues foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade de Monsenhor Hipólito, onde recebeu os primeiros socorros médicos e passa bem.

